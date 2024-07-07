سياسية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: مشاركة كافة الأطراف وفقاً للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأننا حريصون على التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية.
– نؤكد ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوداني
– سنبذل أقصى الجهد سواء ثنائياً أو إقليمياً ودولياً لمواجهة تداعيات الأزمة عبر تقديم كافة أوجه الدعم بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية.
– مستمرون في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر.
– نشدد على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة مشاركة كافة الأطراف وفقاً للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها.
الجزيرة – السودان
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