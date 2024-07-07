أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بترقية مدير مكتبه اللواء الصادق إسماعيل إلى رتبة فريق وتعيينه مبعوث رئاسي شخصي للبرهان. كما أصدر قرارا بتعيين العميد ركن عادل سبدرات مديراً لمكتب البرهان في مجلس السيادة.

وكان البرهان، قد أصدر قرارات في 2 يونيو الماضي، تم بموجبها ترقية ضباط من دفعات مختلفة إلى الرتبة الأعلى.

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