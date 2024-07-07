تركي آل الشيخ يكشف عن أسماء 3 فنانين الأعلى أجرًا في مصر

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن الفنانين المصريين الأعلى أجراً، ضمن الأفلام التي سيدعمها.

وقال آل الشيخ خلال حديثه لبرنامج الحكاية، إنه يوجد 3 فنانين سيكونوا أعلى أجرًا في تاريخ مصر والوطن العربي.

وتابع: “من خلال الأفلام اللي هنقدمها، عندنا 3 ممثلين مصريين وصلوا إلى أعلى أجر سيسجل في تاريخ الوطن العربي، وهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي”.

الجدير بالذكر أن قائمة الأفلام التي ستدعمها الهيئة العامة للترفيه، تضم كل من..”فيلم البحث عن فضيحة، فيلم شمس الزناتي، فيلم سيكو، فيلم أحمد وأحمد، فيلم ديربي الموت، فيلم الشايب، فيلم رومل، فيلم إسترليني، فيلم درويش، فيلم المشروع.

المرصد