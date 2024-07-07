شاهد بالفيديو.. وسط حضور حاشد من المعازيم.. الفنانة هدى عربي تحيي حفل أسطوري لدكتور ودكتورة سودانيين بأفخم الفنادق بالقاهرة

تصدرت مقاطع فيديو من حفل زواج خاص أحيته المطربة السودانية الشهيرة هدى عربي, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أحيت سلطانة الطرب حفل زواج لدكتور ودكتورة سودانيين بإحدى الفنادق الخمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

الحفل الذي وصفه المتابعون بالأسطوري حضره المئات من المعازيم بالقاهرة والذين ضاقت به قاعة الفرح ووفقاً للفيديو المتداول.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين