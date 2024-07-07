مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. وسط حضور حاشد من المعازيم.. الفنانة هدى عربي تحيي حفل أسطوري لدكتور ودكتورة سودانيين بأفخم الفنادق بالقاهرة

2024/07/07
هدى عربي الدوحة

تصدرت مقاطع فيديو من حفل زواج خاص أحيته المطربة السودانية الشهيرة هدى عربي, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أحيت سلطانة الطرب حفل زواج لدكتور ودكتورة سودانيين بإحدى الفنادق الخمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

الحفل الذي وصفه المتابعون بالأسطوري حضره المئات من المعازيم بالقاهرة والذين ضاقت به قاعة الفرح ووفقاً للفيديو المتداول.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/07