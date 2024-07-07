شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل الزواج الأسطوري الذي أحيته في القاهرة بوصلة رقص مثيرة والمعازيم يتركون الفرح ويلاحقونها بعدسات هواتفهم خلال استعراضها في الرقص

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر كواليس حفل الزواج الأسطوري الذي أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي بأحد الفنادق الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر أحد المقاطع المتداولة حديثة سلطانة الطرب, وهي تقدم وصلة رقص أشعلت بها الفرح.

وخطفت هدى عربي, الأنظار من الجميع وذلك بعد أن سلط عليها المعازيم الأضواء وقاموا بتصويرها بعدسات هواتفهم خلال استعراضها في الرقص.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين