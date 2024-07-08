الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان بالسودان يصل البلاد

استقبلت وزارة العدل، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية، ممثلة بإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، السيد رضوان نويصر، الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان، الذي وصل إلى مطار بورتسودان اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

خلال زيارته، سيعقد نويصر عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومواطنين متضررين جراء الحرب، كما سيلتقي بالآلية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم في عضويتها جهات حكومية ذات صلة بموضوع الزيارة.