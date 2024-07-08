والي الخرطوم: واجبنا تقديم الإيواء والغذاء والعلاج دعماً لضحايا التمرد

أكد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اهتمام الولاية بتقديم الإيواء والغذاء والعلاج للأسر التي تعرضت للقصف والحصار من المليشيا، وتم تحريرهم بعد تطهيرها من التمرد.

جاء ذلك خلال زيارته مساء السبت لمستشفى البلك، برفقة مدير عام وزارة الصحة، الدكتور محمود القائم، تمهيداً لافتتاح الأقسام الجديدة وصيانة الأجزاء التي تعرضت للقصف. كما زار جرحى القصف بالمدرسة المجاورة واطلع على أحوال الأسر التي تم إجلاؤها بواسطة القوات المسلحة.

وحيا والي الخرطوم جميع القوات المشاركة في معركة الكرامة، ووجه إدارة الإيواء واللجان المساعدة بالعمل على تخفيف معاناة المواطنين، متعهداً بتوفير الغذاء وتهيئة المواقع المناسبة للإيواء.

سونا