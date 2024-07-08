الهادي إدريس: رفض جبريل ومناوي وعقار للبيان الختامي لـمؤتمر القاهرة جاء قبل ثلث ساعة فقط من تلاوته

قال نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الهادي إدريس بأن رفض جبريل ومناوي وعقار للبيان الختامي لـمؤتمر القاهرة جاء قبل ثلث ساعة فقط من تلاوة البيان دون إبداء أي توضيحات لهذا الرفض.

– البيان تمت صياغته بواسطة لجنة مشتركة بها 6 أشخاص من الكتلة الديمقراطية و5 آخرين من تقدم

– نحن في تقدم اقترحنا أن تتم إدانة الانتهاكات لكلا الطرفين بالاسم والصيغة التوافقية التي وردت في البيان بإدانة الانتهاكات دون ذكر الأطراف أصرت عليها الكتلة الديمقراطية.