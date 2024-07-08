قال بطل القوات المسلحة السودانية المظلي “أحمد الشاكر” بأنه بتمنى أي زول فينا من كبيرنا لي صغيرنا أجبرتو الظروف انه يفارقنا ، ويتغرب لي بلد تانيه أقلاااها يحترم نفسو يا أخوانى ويحترم قوانين البلد اللى هو فيها ،ويعتبر روحو سفيرنا.
وسفير بلده ويمثلنا خير تمثيل ويعكس عاداتنا الجميله وتقاليدنا السمحه .
التهذيب يا أخوانى ما خوف والله نحنا السودانين أرجل مننا مافى ، بس دليل علي التربية الكويسة الأتربينا عليها ،وإحترام النفس بفرض علي الناس كلهااا إنها تحترمنا.
ان شاءالله ما حنطول بس دايرين لمن سيرة السودان والسودانين تجى في لسان زول يقول يا سلااام علي أهل الطيبة والشهامة والأخلاق والكرم والرجاله والجود وهى ياتو صفه سمحه ما حقتنا
بإذن الله نحنا ما حنكون عبء علي غيرنا فترة وتعدي وأهلنا الطيبين كلهم راجعين ،سالمين غانمين آمنين معافين يارب العالمين.
نصر من الله وفتح قريب
وبشر المؤمنين
رصد وتحرير – “النيلين”
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