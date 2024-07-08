قال بطل القوات المسلحة السودانية المظلي “أحمد الشاكر” بأنه بتمنى أي زول فينا من كبيرنا لي صغيرنا أجبرتو الظروف انه يفارقنا ، ويتغرب لي بلد تانيه أقلاااها يحترم نفسو يا أخوانى ويحترم قوانين البلد اللى هو فيها ،ويعتبر روحو سفيرنا.

وسفير بلده ويمثلنا خير تمثيل ويعكس عاداتنا الجميله وتقاليدنا السمحه .