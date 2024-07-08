شاهد بالفيديو.. قائد سلاح الأسلحة بمنطقة الكدرو العسكرية يتفقد الضباط و الجنود والمستنفرين المرابطين

تفقد قائد سلاح الأسلحة بمنطقة الكدرو العسكرية – القوات المسلحة السودانية – الضباط و الجنود والمستنفرين المرابطين ببعض الإرتكازات والمناطق المتقدمة في أجواء حماسية ومعنويات مرتفعة.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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– الكدرو – ٦ يوليو ٢٠٢٤م.

رصد وتحرير – “النيلين”