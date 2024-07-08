بالصور.. رجل الأعمال وجدي ميرغني يجهز خيام للنازحين القادمين من ولاية سنار بمزرعته بالقضارف

جهز رجل الأعمال السوداني وجدي ميرغني خيام للنازحين القادمين من ولاية سنار بمزرعته بالقضارف.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.