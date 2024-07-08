هذه مناشدتي للأهل بأم درمان والفاشر وسائر المدن السودانية المهددة بخطر التدوين العشوائي من قبل المليشيا الإجرامية.

□ توكلوا على الله تعالى بحفر الملاجيء.

□ الملجأ شيء بسيط فهو عبارة عن حفرة مستطيلة الشكل نحو عمق مترين في الأرض مغطاة بأكياس من التراب ثم تراب ولديها مدخل مموه.

□ عشنا مع الجيش وهو يستخدمها وبفعالية كبيرة.

□ عندما نبدأ في استخدام تقنية الملاجيء مع مرور الزمن سوف نجد مهاراتنا زادت، وسيصبح لدينا ملاجيء جيدة الأعداد وتوفر لنا حماية وإقامة داخلها قد تمتد لأيام بما تحتويه من مخزون ماء وطعام.

□ هذه الملاجيء استخدمها السوريون وكانت فعالة جدا.

□ الملاجيء الآمنة لتفادي التدوين العشوائي.

□ يا أهل المدن الآمنة استعدوا بحفر الملاجيء واعملوا علي تجريبها من الآن.

عصمت محمود أحمد

