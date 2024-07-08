سياسية
خالد التيجاني: البرهان هو الرئيس المعترف به للسودان، وفايز السليك: البرهان لا يستطيع زيارة الخرطوم
قال الكاتب والمحلل السياسي خالد التيجاني النور لـ”الشرق”: البرهان هو الرئيس المعترف به للسودان ولا يعاني من أزمة شرعية.
الكاتب والباحث السوداني فايز السليك لـ”الشرق”: البرهان يسيطر على 30 بالمئة فقط من السودان ولا يستطيع زيارة الخرطوم.
الكاتب والمحلل السياسي خالد التيجاني النور لـ”الشرق”: الحرب في السودان ليست بين البرهان وحميدتي والتفكير بهذه الطريقة هو تسطيح للصراع.
الشرق للأخبار
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