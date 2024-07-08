خالد التيجاني: البرهان هو الرئيس المعترف به للسودان، وفايز السليك: البرهان لا يستطيع زيارة الخرطوم

قال الكاتب والمحلل السياسي خالد التيجاني النور لـ”الشرق”: البرهان هو الرئيس المعترف به للسودان ولا يعاني من أزمة شرعية.

الكاتب والباحث السوداني فايز السليك لـ”الشرق”: البرهان يسيطر على 30 بالمئة فقط من السودان ولا يستطيع زيارة الخرطوم.

الكاتب والمحلل السياسي خالد التيجاني النور لـ”الشرق”: الحرب في السودان ليست بين البرهان وحميدتي والتفكير بهذه الطريقة هو تسطيح للصراع.

الشرق للأخبار