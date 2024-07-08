منظمة الهجرة الدولية تشرع في توزيع مبالغ نقديةللمجتمعات المستضيفةبدنقلا

دشن مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري عمليات توزيع المبالغ النقدية للمجتمعات المستضيفة للوافدين بمحلية دنقلا.

وأكد المفوض أن المشروع يستهدف الوافدين بمراكز الايواء بمحلية حلفا والمجتمعات المستضيفة والأسر ذات الدخل المحدود بمحلية دنقلا لأكثر من(2000) شخصا بواقع (540) ألف جنيها لكل أسرة.

وأشار إلي أن المشروع يهدف الى مساعدة الوافدين والمجتمعات المستضيفة والمتأثرين بالحرب لمقابلة متطلبات الحياه وظروف المعيشة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

وأشار في تصريح ( لسونا) أن المنظمة فرغت من توزيع المبالغ النقدية للوافدين بمراكز الإيواء بحلفا وتقوم الان بعمليات التوزيع للمجتمعات المستضيفة بمحلية دنقلا وأضاف أنه وبعد الفراغ من عمليات التوزيع سيتم تقييم المشروع في مرحلته الأولي ومن ثم يتم تغطية باقي محليات الولاية.

وقال إن الولاية الشمالية مازالت تستقبل أعداد النازحين من الولايات الغربية وولاية سنار وأشاد في تصريحه بجهود منظمة الهجرة الدولية وتدخلاتها منذ فترة طويلة في الولاية بعدد من المشروعات والبرامج في مجالات توزيع المواد الغذائية وغير غذائية للمتأثرين بالحرب والمياه والصرف الصحي ومعالجة مشاكل الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر.

وناشد كافة المنظمات لمزيد من التعاون والتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والجهات ذات الصلة من أجل تقديم المساعدات الانسانية وتخفيف حجم المعاناة عن الوافدين والمجتمعات المستضيفة والشرائح الضعيفة وكيفية إدارة الازمة بصورة عاجلة.

سونا