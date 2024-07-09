رغم انفصالهما إعلاميًا.. لماذا انفعلت مفيدة شيحة على منى عبدالغني في حفل زفاف ابنتها؟

نشرت الإعلامية سهير جودة فيديو على حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، ظهرت فيه مفيدة شيحة وهي تعاتب منى عبدالغني، خلال حفل زفاف منة، ابنة مفيدة شيحة.

في الفيديو، ظهرت الإعلاميات الثلاث، سهير جودة، مفيدة شيحة، ومنى عبدالغني، حيث كان الحوار يدور على هامش الحفل. قالت سهير في الفيديو: «منى لم تحضر كتب كتاب منة ولا الخطوبة».

وردت مفيدة بتلقائية معاتبةً منى: «عشان ندلة»، ثم ردت عليها سهير مدافعةً عن منى:«لاء عشان كانت بتحج»، حينها ضحك الثلاثي وقالت منى وهي تضحك: «الحفلة عليا النهاردة».

المصري اليوم