ملامح وجهك تكشف أسرارا عن حالتك الصحية

يُعد الوجه بمثابة مرآة لصحتنا العامة، حيث يعكس إشارات حول أعضائنا الداخلية وإن كانت تعمل بشكل صحيح.

ومن التغييرات الدقيقة في البشرة إلى السمات الأكثر وضوحًا مثل الخطوط وتغير اللون، يمكن لكل تغيُّر أن يدل على ظروف صحية كامنة.

ويمكن لمراقبة الوجه الكشف عن علامات حول صحة القلب والأوعية الدموية، وتوازن الهرمونات، والحالة الغذائية، وحتى الرفاهية العاطفية.

وجاء في تقرير لموقع “تايمز أوف إنديا” أن “فهم مؤشرات الوجه لا يساعد فقط في التعرف على المشكلات الصحية المحتملة في وقت مبكر، بل يؤكد أيضًا على الترابط بين أنظمة الجسم وأهمية الرعاية الصحية الشاملة”.

اصفرار الجلد والعينين

إذا كان لديك بشرة وعينان وأظافر صفراء، فهذا يعني أن لديك كميات زائدة من البيليروبين في مجرى الدم؛ مما يؤدي إلى حالة اليرقان، وقد يتسبب هذا بشكل رئيسي في ظهور صفار البشرة، ويبدأ بياض العينين في التحول إلى اللون الأصفر مع ظهور الأظافر والأسنان باللون نفسه أيضاً.

الوجه المنتفخ

إذا كان لديك وجه منتفخ بشكل غير عادي، فأنت تتعامل مع وذمة الوجه، مما يعني أن لديك تراكمًا غير ضروري للسوائل في الأنسجة. قد يظهر التورم أيضًا حول منطقة الذراعين والرقبة، وهذا يشير أيضًا إلى أنك تعاني مشاكل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في القلب، أو الكلى بشكل رئيسي، والتي يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة.

الهالات السوداء

تحدث الهالات السوداء تحت العينين عندما تكون متعبًا بشكل رئيسي ولديك نمط حياة محموم حيث لا تنام طوال الليل، وتدخن كثيرًا، وبينما قد تكون ببساطة تحت الكثير من التوتر، أو تتعامل ببساطة مع فقر الدم.

حب الشباب والبشرة الدهنية

إذا لم تنَظَّف مسامك وامتلأت بالدهون، فسيؤدي ذلك إلى ظهور حب الشباب والبشرة الدهنية، وهي مشكلة شائعة على نحو خاص بين الفتيات، وتتفاقم هذه الأمور عندما يلاحظ المرء اختلال التوازن الهرموني أو التغيرات، مع حالات مثل متلازمة تكيس المبايض.

الجلد المتقشر

إذا كان لديك فروة رأس خشنة أو حكة، أو تقشر مع بقع جافة، فإن جسمك يحتاج إلى كمية كافية من الترطيب، أو قد تعاني مشاكل في الغدة الدرقية التي ينبغي التحقق منها.

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