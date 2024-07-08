إعلام مجلس السيادة:

– عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر قدم تنويراً كاملاً لخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر حول الأوضاع الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب.

– إبراهيم جابر أكد حرص الحكومة السودانية والتزامها التام بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في كل الولايات.

– جابر أكد لنويصر على منح التأشيرات لدخول الفرق الإغاثية وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

– رضوان نويصر أمن على ضرورة تسهيل مهام الفرق الإغاثية والصحفيين والمحامين وأعوان الأمم المتحدة والشركاء في المنظمات الدولية وتحركاتهم في السودان.

– لقاء جابر بنويصر أمن على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل مهام قوافل المساعدات ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان في السودان.