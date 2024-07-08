عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر قدم تنويراً كاملاً لخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان
إعلام مجلس السيادة:
– عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر قدم تنويراً كاملاً لخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر حول الأوضاع الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب.
– إبراهيم جابر أكد حرص الحكومة السودانية والتزامها التام بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في كل الولايات.
– جابر أكد لنويصر على منح التأشيرات لدخول الفرق الإغاثية وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
– رضوان نويصر أمن على ضرورة تسهيل مهام الفرق الإغاثية والصحفيين والمحامين وأعوان الأمم المتحدة والشركاء في المنظمات الدولية وتحركاتهم في السودان.
– لقاء جابر بنويصر أمن على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل مهام قوافل المساعدات ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان في السودان.
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