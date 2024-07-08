شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تدخل في نوبة ضحك هستيرية بعد تعليق معجب قال فيه: (السلسل دا لو جرحك ما بخلي فراشة حايمة في الدنيا)

دخلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, في نوبة ضحك هستيرية, وذلك خلال بث مباشر “لايف” شاركة فيه جمهورها ومحبيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تسبب أحد معجبي الفنانة في دخولها في حالة ضحك متواصلة بسبب تعليق كتبه.

https://www.facebook.com/reel/2270935036599817

وكانت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب قد ظهرت خلال البث المباشر وهي ترتدي طقم ذهب فخم تم نقشه في شكل فراشة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كتب المعجب للفنانة وبطريقة ساخرة: (السلسل دا لو جرحك ما بخلي فراشة حايمة في الدنيا) وهو ما جعل المطربة تنفجر في الضحك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين