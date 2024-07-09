سياسية

مناوي: القوات المشتركة للحركات المسلحة والجيش ملتزمان بتسهيل كل الطرق المؤدية إلى مدينة الفاشر لإيصال المساعدات

2024/07/09
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش “تحرير السودان” مني أركو مناوي، إنهم التقوا مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى السودان توم بيرييلو، موضحاً أن اللقاء ناقش قضايا الحرب والسلام إلى جانب قضية الفاشر بشمال دارفور.
وأكد مناوي أن القوات المشتركة للحركات المسلحة والجيش ملتزمان بتسهيل كل الطرق المؤدية إلى مدينة الفاشر لإيصال المساعدات الإنسانية، محذراً في الوقت نفسه ممن أسماها “الميليشيا” في إشارة للدعم السريع من وضع عراقيل للقوافل الإنسانية.
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الشرق للأخبار

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