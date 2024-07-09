سياسية

أحمد عبد الله: أن نتعرض للتهديد والترهيب فذاك سلاح العاجزين الجبناء المأجورين

2024/07/09
علم السودان
السودان
قال رئيس منظمة مشاد أحمد عبد الله بأننا نتعرض للتهديد والترهيب فذاك سلاح العاجزين الجبناء المأجورين الذي سيتكسر أمام المبادئ التي نؤمن بها.
يقول مرصد مشاد لحقوق الإنسان إن أعداد المفقودين يفوق (500) بعد اقتحام قوات الدعم السريع مدينة سنجه … تعرف على بعض التفاصيل:
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الجزيرة – السودان

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