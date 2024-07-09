⭕️البرهان يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي ويتحفظ على وجود أي طرف يدعم مليشيا التمرد في منبر جدة

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاثنين، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، الذي وصل البلاد في زيارة رسمية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي أن المباحثات تناولت الدعوة لإستئناف منبر جدة وأضاف أن رئيس المجلس السيادي أكد حرص السودان على إنجاح منبر جدة بإعتباره أساساً يبنى عليه .

مؤكدا على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في مايو 2023 وقال أن اللقاء تناول أيضا أهمية توسيع قاعدة المسهلين في مفاوضات جدة مبينا أن رئيس مجلس السيادة أبدى تحفظه على وجود أي طرف يدعم مليشيا التمرد.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأمن وإستقرار السودان .

مشيراً للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح وكيل الخارجية أن نائب وزير الخارجية السعودي نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مبينا أن نائب وزير الخارجية السعودي أكد خلال اللقاء حرص المملكة العربية السعودية على أمن وإستقرار السودان ودعمها اللامحدود له باعتبار أن إستقرار السودان له تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة مشيرا إلى الموارد الضخمة التي يذخر بها السودان في مختلف المجالات.