سياسية
مدير شرطة ولايه كسلا يدشن وجبة للأسر الوافدة من سنار وسنجة بمركز الصناعية للايواء
ضمن البرامج المجتمعيه التي تنتهجها شرطة ولاية كسلا نحو المجتمع وفي ملحمة مجتمعية دشن اللواء شرطه (حقوقي) د سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير شرطة الولاية برنامج الاطعام للأسر الوافدة من ولاية سنار بمدرسة الصناعية للايواء.
وأكد اللواء رملي بأن هذه المبادرة تهدف لإطعام القادمين من الولايات المتاثرة بالحرب وتأتي ضمن الدور المجتمعي لشرطة الولاية مؤكدا مواصلة مثل هذه البرامج الاجتماعية تحقيقا لشعار الشرطة في خدمة الشعب من جانبها أعربت الأسر الوافدة عن شكرها وتقديرها لمبادرة شرطة الولاية تجاههم مؤكدين ثقتهم التامة في قواتهم النظامية.
المكتب الصحفي للشرطة
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