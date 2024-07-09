وزير الداخلية المكلف يلتقي الخبير المعين لحقوق الانسان

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف قدم تقريرا مفصلا عن الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها المليشيا المتمردة من سلب ونهب وسرقة واغتصابات طالت المواطنين ، اضافة الي تدمير واستهداف مقار الشرطة الخدمية والمستشفيات التي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين ومؤسسات الدولة الاخري ، بجانب جرائم القتل التي تمت علي اساس عرقي وهي اشياء دخيلة علي المجتمع السوداني ، كما اشار وزير الداخلية الي الاستهداف العشوائي الذي تنفذه المليشيا ضد المواطنين الابرياء ، وجدد وزير الداخلية التزام السودان بالتعاون التام مع كافة الجهات ذات الصلة ورفدهم بالانتهاكات التي نفذتها المليشيا المتمردة بجانب تسهيل وتبسيط اجراءات عمل المنظمات الاممية التي تهتم بايصال المساعدات الانسانية.