سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي الخبير المعين لحقوق الانسان
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه يوم الاثنين السيد رضوان نويصر الخبير المعين لحقوق الانسان بحضور السفير عثمان ابوفاطمة ادم مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية واللواء شرطة احمد محمد ابكر مدير الادارة العامة للتعاون الدولي واللواء شرطة امير الطيب الحاج علي مدير الادارة العامة للشئون القانونية.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف قدم تقريرا مفصلا عن الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها المليشيا المتمردة من سلب ونهب وسرقة واغتصابات طالت المواطنين ، اضافة الي تدمير واستهداف مقار الشرطة الخدمية والمستشفيات التي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين ومؤسسات الدولة الاخري ، بجانب جرائم القتل التي تمت علي اساس عرقي وهي اشياء دخيلة علي المجتمع السوداني ، كما اشار وزير الداخلية الي الاستهداف العشوائي الذي تنفذه المليشيا ضد المواطنين الابرياء ، وجدد وزير الداخلية التزام السودان بالتعاون التام مع كافة الجهات ذات الصلة ورفدهم بالانتهاكات التي نفذتها المليشيا المتمردة بجانب تسهيل وتبسيط اجراءات عمل المنظمات الاممية التي تهتم بايصال المساعدات الانسانية.
من جانبه اشار نويصر ان اللقاء بحث الوضع العام لحقوق الانسان بالسودان في ظل الصراع الدائر والذي يؤثر تاثيرا مباشرا علي المواطنين ويضر بمصالح السودان العليا ، بجانب ان اللقاء تطرق الي اهمية وضرورة حماية المدنيين ومدهم بالمساعدات الضرورية ، اضافة الي تسهيل عمل العاملين في قوافل المساعدات الانسانية بهدف الوصول الي المناطق المتأثرة بالحرب.
المكتب الصحفي للشرطة
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