سياسية

سناء حمد: الخطأ القاتل الذي ارتكبه البرهان هو منح الكثير من الصلاحيات لحميدتي

2024/07/09
سناء حمد
سناء حمد العوض
قالت القيادية بالحركة الإسلامية سناء حمد للجزيرة مباشر بأننا سنجلس للتفاوض مع تنسيقية تقدم إذا قبل بها الشعب السوداني.
– تنسيقية تقدم جريمتها لا تغتفر فهي وفرت الغطاء السياسي للدعم السريع بوعي كامل لكل هذه الجرائم.
– الخطأ القاتل الذي ارتكبه البرهان هو منح الكثير من الصلاحيات لحميدتي.
الجزيرة – السودان

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