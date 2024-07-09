سياسية
وكيل وزارة الخارجية: نائب وزير الخارجية السعودي أكد حرص المملكة على أمن واستقرار السودان
وكيل وزارة الخارجية حسين عوض في تصريح صحفي بأن البرهان أكد خلال اللقاء حرص السودان على إنجاح منبر جدة باعتباره أساساً يبنى عليه وضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مايو 2023
– اللقاء تناول أيضاً أهمية توسيع قاعدة المسهلين في مفاوضات جدة وأبدى البرهان تحفظه على وجود أي طرف يدعم مليشيا التمرد.
– نائب وزير الخارجية السعودي أكد حرص المملكة على أمن واستقرار السودان ودعمها اللامحدود له باعتبار أن استقرار السودان له تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة