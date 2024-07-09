وكيل وزارة الخارجية: نائب وزير الخارجية السعودي أكد حرص المملكة على أمن واستقرار السودان

وكيل وزارة الخارجية حسين عوض في تصريح صحفي بأن البرهان أكد خلال اللقاء حرص السودان على إنجاح منبر جدة باعتباره أساساً يبنى عليه وضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مايو 2023

– اللقاء تناول أيضاً أهمية توسيع قاعدة المسهلين في مفاوضات جدة وأبدى البرهان تحفظه على وجود أي طرف يدعم مليشيا التمرد.