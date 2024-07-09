الهند.. مديرة مدرسة تحبس نفسها بالمكتب وترفض المغادرة

حبست مديرة مدرسة نفسها داخل مكتبها، رافضةً التخلِّي عن منصبها لمديرة جديدة، مما اضطر الجهات المسؤولة إلى إخراجها بالقوة وطردها من المنصب.

وقع الحادث في مدرسة «بيشوب جونسون» الهندية للبنات.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الأسقف موريس إدغار دان ومجموعته وهم يقتحمون مكتب المديرة المغلق عليها من الداخل.

خلال المشاجرة، قام موظفون آخرون بإزالة الأثاث، وفي النهاية دفعوها وهي لا تزال جالسة إلى خارج المكتب. وبعد فترة وجيزة، تم تنصيب المديرة الجديدة وسط تصفيق الموظفين، وفقًا لصحيفة “India Today”.

جريدة المدينة