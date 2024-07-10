سلطنة عمان تدرس فرض ضريبة دخل على المواطنين والمقيمين

قدم مجلس الشورى في سلطنة عمان، مشروع قانون بشأن فرض ضريبة للدخل إلى مجلس الدولة في تطور هام للسياسة المالية في السلطنة.

وبحسب مسودة القانون، تقترح ضريبة بنسبة ما بين 5 و9% حيث سيتم تطبيقها على المواطنين والمقيمين في البلاد لكن بشكل مختلف.

ومن المتوقع أن يخضع المقيمون لضريبة الدخل في حال تجاوز دخلهم السنوي 100 ألف دولار، بحسب وسائل إعلام عمانية.

أما المواطنون فسيتم إخضاعهم للضريبة في حال تجاوز دخلهم الصافي مليون دولار.

وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022، حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.

وكانت سلطنة عمان قد حققت فائضاً في الميزانية بقيمة 147 مليون ريال (382 مليون دولار) بنهاية أبريل من العام الجاري.

وسجلت الإيرادات العامة للدولة 3.744 مليار ريال (9.74 مليار دولار) بانخفاض 15% على أساس سنوي في الفترة المذكورة، فيما تراجع الإنفاق العام أيضا 7% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار ريال (9.36 مليار دولار تقريباً.

الشرق القطرية