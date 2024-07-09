القول ما قالت سناء حمد

*قالت سناء حمد لا مانع-عند الإسلاميين-من الحوار مع الدعم السريع واضافت لا حوار مع القحاتة ومن ثم قامت قيامة سناء ولا تزال من:-

*/حراس التنظيم*

*/أساتذة القروبات*

*/انداد تجاوزتهم بكسبها فأنتظروها في اللفة*!!

*/قحاتة لا يريدون (كوز) في الحياة محاور او محارب*

*/دعامة ينادون بالحوار كذبا ولما يجدون إجابة يقولون لا !*

*نقطة سطر جديد*

*ما قالته سناء دينيا صحيح وإن رغب العدو في السلام فالحوار هو الجناح*

*من ناحية عسكرية قولها صحيح أيضا فالجلوس يكون مع من يملك القوة والقواعد لأن الإتفاق معه هو ما يوقف الحرب*

*حديثها عن عدم الجلوس مع قحت كذلك صحيح فقحت لا تمثل أحد وهي قيادات بلا قواعد*

*هناك شباب من الاسلاميين يحاربون حد الشهادة مع الجيش فمن أولى من الاسلاميين بالحوار إن كان هناك حوار ؟! ام انهم (بندقجية) فقط!* *قيادات من الاسلاميين أيضا انضمت للدعم السريع والدعم نفسه كان من مؤسسات دولة الاسلاميين فمن أجدر بمحاورته ومحاربته معا أكثر من جماعة سناء ؟!*

*دخلت قيادات طالبان بالبشتون الأفغاني البيت الأبيض من اوسع ابوابه فدعوا سناء تسفر بالحجاب على العالمين*!!

بقلم بكري المدنى

