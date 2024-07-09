وصول رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد بورتسودان والبرهان في استقباله

وصل إلى مطار بورتسودان اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في زيارة رسمية للسودان، يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة. وكان في إستقباله بمطار بورتسودان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وعدد من المسؤولين بالدولة. وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد للسودان أول زيارة لرئيس دولة للبلاد منذ اندلاع الحرب .