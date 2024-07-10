□□ يَحكي أحدُهم :

□ من المواقف الغريبة المرت علينا بالكلية؛ طالب عمل إعادة تصحيح.

□ لما طلعنا كراسو لقيناهو غير اسمو ما كاتب حاجة!

□ لاحقا اكتشفت إنو الطالب ده مشى لي (فكي ساحر وكاهن ودجال ومتشعوذ ) أيام الامتحانات.

□ والفكي قال ليهو: أمرك منتهي؛ أكتب اسمك وأجمع الكراس وخلي الباقي علي.

□ لمن ظهرت النتيجة، ولقى نفسو ساقط رجع للفكي وقال ليهو: كتبت اسمي زي ما قلت والنتيجة ظهرت ولقيت نفسي ساقط!.

الفكي قال ليهو: أمشي أعمل مراجعة!

□ وبالفعل الطالب بكل ثقة دفع رسوم وعمل إعادة تصحيح.

□ هسي القحاطة ديل لا شايلين بندقية، ولا عندهم قاعدة شعبية.

□ وبعد ده بكل ثقة دايرين يحكموا البلد.

□ نفسي أعرف المواهيم ديل الفكى حقهم اسمه منو؟

#من_أحاجي_الحرب

Hiba Elrasheed