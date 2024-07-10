نفسي أعرف المواهيم ديل الفكى حقهم اسمه منو؟
□□ يَحكي أحدُهم :
□ من المواقف الغريبة المرت علينا بالكلية؛ طالب عمل إعادة تصحيح.
□ لما طلعنا كراسو لقيناهو غير اسمو ما كاتب حاجة!
□ لاحقا اكتشفت إنو الطالب ده مشى لي (فكي ساحر وكاهن ودجال ومتشعوذ ) أيام الامتحانات.
□ والفكي قال ليهو: أمرك منتهي؛ أكتب اسمك وأجمع الكراس وخلي الباقي علي.
□ لمن ظهرت النتيجة، ولقى نفسو ساقط رجع للفكي وقال ليهو: كتبت اسمي زي ما قلت والنتيجة ظهرت ولقيت نفسي ساقط!.
الفكي قال ليهو: أمشي أعمل مراجعة!
□ وبالفعل الطالب بكل ثقة دفع رسوم وعمل إعادة تصحيح.
□ هسي القحاطة ديل لا شايلين بندقية، ولا عندهم قاعدة شعبية.
□ وبعد ده بكل ثقة دايرين يحكموا البلد.
□ نفسي أعرف المواهيم ديل الفكى حقهم اسمه منو؟
#من_أحاجي_الحرب
Hiba Elrasheed
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