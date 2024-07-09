ما قصة الفاكهة الغريبة الممنوعة في المطارات والفنادق والنقل العام؟

ممنوعة في الفنادق والمطارات.. الفاكهة الضخمة الممنوعة

تسبب رائحة كريهة، مصدرها فاكهة استوائية، في عودة طائرة كانت متجهة من إسطنبول التركية إلى برشلونة في إسبانيا.

وحسبما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، فقد اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية للعودة إلى مطار أسطنبول كتدبير احترازي، بعد تحليقها نحو برشلونة، بسبب رائحة كريهة فقد أطلقت أجهزة الاستشعار

في قسم الشحن بالطائرة تحذيرا، خلال تحليق الطائرة.

ولدى ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرر كابتن الطائرة العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.

وبعد فحص قسم الشحن بالطائرة، تبين أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة “دوريان ” التي تنبعث منها رائحة كريهة عندما تنضج.

فاكهة “دوريان” الاستوائية معروفة بطعم يطلق عليه اسم “الجنة” ورائحة “الجحيم”

وتعرف “دوريان” بأنها فاكهة استوائية تنمو في جنوب شرق آسيا، خصوصا في إندونيسيا وتايوان وسنغافورة وماليزيا وبروناي.

و فاكهة “دوريان” مذاق حلو إلا أن رائحتها كريهة جدا، ويطلق على طعمها “الجنة” وعلى رائحتها “جحيم” وهو الأمر الذي أدى إلى حظر إدخالها إلى المطارات والفنادق وسيارات الأجرة في العديد من الدول التي تنتشر فيها بكثرة.

يُمكننا أن نقول إنها تُعتبر واحدة من الفواكه الاستوائية الفريدة التي تشتهر برائحتها القوية وطعمها الغني. تعد فاكهة الدوريان جزءًا من تراث الطعام في مناطق جنوب شرق آسيا، حيث تحظى بشعبية كبيرة على الرغم من رائحتها القوية التي قد تكون مثيرة للجدل. بفضل نكهتها الفريدة وقوامها الكريمي، تعتبر فاكهة الدوريان محبوبة بين عشاق الفواكه حول العالم، وتستخدم في العديد من الوصفات التقليدية والحديثة.

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