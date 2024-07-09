“استشاري جلدية ” يكشف عن خطورة تربية القطط في المنازل والأمراض التي تسببها

قال استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور أحمد العيسى، إن 90 % من انتشار الفطريات بالشعر والجلد بسبب القطط.

وقال العيسى خلال ظهوره على قناة الإخبارية إن القطط السبب الأساسي في الأمراض التي تصيب الشعر وتسبب تساقطه وتصيب الجلد.

وأضاف أنه أسبوعيا يأتي للعيادة طفل يعاني من تساقط الشعر بسبب تربية الحيوانات داخل المنزل، وبالأخص القطط ثم الكلاب، ثم باقي الحيوانات المختلفة.

المرصد