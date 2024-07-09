سياسية

⭕️ في تغريدة على منصة إكس- البرهان يشكر القيادة الإثيوبية على تضامنها مع السودان

2024/07/09
البرهان
البرهان
نشر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تغريدة في حسابه على منصة” إكس” بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي  أبي أحمد اليوم للسودان .
حيث أعرب فيها عن شكره وتقديره لإثيوبيا حكومة وشعبا على مواقفها الداعمة لأمن وإستقرار السودان.
وقال سيادته “”شكرا دكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الشقيقة على زيارتك وتضامنك مع حكومة وشعب السودان .”
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إعلام مجلس السيادة

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