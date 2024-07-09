⭕️ في تغريدة على منصة إكس- البرهان يشكر القيادة الإثيوبية على تضامنها مع السودان

نشر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تغريدة في حسابه على منصة” إكس” بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم للسودان .