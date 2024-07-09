⭕️ كان في وداعه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء الإثيوبي يختتم زيارته للبلاد

إختتم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد زيارته للبلاد اليوم بعد زيارة رسمية أجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* وعدد من السادة الوزراء.

وأجري الحانبان السوداني والإثيوبي جلسة مباحثات مشتركة أكدت أهمية دفع وتعزيز العلاقات وتطويرها فى مختلف المجالات ، كما نوها إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تمتينها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.