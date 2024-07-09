شاهد بالصورة والفيديو.. في حفل زواج أسطوري.. فنان سوداني يتزوج من فنانة يمنية

تناقلت مواقع عربية وسودانية تفاصيل زواج فنان سوداني, من فنانة يمنية, في حفل زواج أسطوري أقيم بإحدى الدول العربية.

ورصد محرر موقع النيلين مقطع فيديو صغير من حفل زفاف الفنان السوداني صديق، الفنانة اليمنية المعروفة شيمي.

https://fb.watch/td7kJvtlU_/

https://www.facebook.com/reel/504358062257637

وأظهر المقطع أجواء الحفل المميزة التي جمعت بين الثقافات اليمنية والسودانية, وقد شهد الحفل حضوراً كبيراً من الأهل والأصدقاء ، مما أضفى طابعاً احتفالياً رائعاً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين