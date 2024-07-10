بسمة بوسيل تلغي متابعتها لتامر حسني على إنستجرام بعد حفل زفاف مثير للجدل

أثار الفنان تامر حسني جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفاف أحياه في تونس، حيث تم تداول مقاطع فيديو له وهو يحتضن ويرقص مع العروس التونسية خلال الحفل. وردت طليقته، الفنانة بسمة بوسيل، بإلغاء متابعته على حسابها الشخصي على إنستجرام.

المقاطع المتداولة أظهرت تامر حسني وهو يدخل غرفة العروس ليفاجئها بحضوره، مما أثار تفاعلاً كبيراً من جانب العروس ورواد السوشيال ميديا على حد سواء. وقد تباينت آراء المتابعين بين منتقدين لتصرفات تامر وبين من يدافعون عنه ويرون أنها كانت مجرد لحظات فرح وتفاعل طبيعي في حفل الزفاف.

تامر حسني، الذي انتشرت صوره ومقاطع فيديوهاته بشكل واسع بعد الحفل، أحيا الاحتفال بأسلوبه الخاص الذي أثار استحسان البعض وانتقاد البعض الآخر للتفاعل الكثيف مع العروس.

إلغاء بسمة بوسيل متابعتها لطليقها على إنستجرام يأتي كجزء من استجابتها للأحداث المثارة حول حياة تامر حسني بعد الحفل الذي أثار الكثير من الجدل والتعليقات المتباينة في الساعات الأخيرة.

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