منوعات

مافي ديمقراطية مشت الضعين ولكنها طيف طيف سرى في السماء

2024/07/10
shargdarfur
الضعين - شرق دارفور

مافي ديمقراطية مشت الضعين ولكنها طيف طيف سرى في السماء وأعلن ميلاد عهد ديمقراطي جديد ، عهد يصر على أن الديمقراطية راجحة وعائدة إلى الضعين ولو بعد حين ، ماتخوفوا الدعامة ، المجتمع الضعيني لسه ما مهيأ للديمكراتية الكرتية ..
الديمقراطية ولو بعد حين
معاً نحو مجتمع ديمكراتي
#السودان

Hasabo Albeely
حسبو البيلي

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