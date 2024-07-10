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مافي ديمقراطية مشت الضعين ولكنها طيف طيف سرى في السماء
مافي ديمقراطية مشت الضعين ولكنها طيف طيف سرى في السماء وأعلن ميلاد عهد ديمقراطي جديد ، عهد يصر على أن الديمقراطية راجحة وعائدة إلى الضعين ولو بعد حين ، ماتخوفوا الدعامة ، المجتمع الضعيني لسه ما مهيأ للديمكراتية الكرتية ..
الديمقراطية ولو بعد حين
معاً نحو مجتمع ديمكراتي
#السودان
Hasabo Albeely
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