مافي ديمقراطية مشت الضعين ولكنها طيف طيف سرى في السماء وأعلن ميلاد عهد ديمقراطي جديد ، عهد يصر على أن الديمقراطية راجحة وعائدة إلى الضعين ولو بعد حين ، ماتخوفوا الدعامة ، المجتمع الضعيني لسه ما مهيأ للديمكراتية الكرتية ..

الديمقراطية ولو بعد حين

معاً نحو مجتمع ديمكراتي

#السودان

Hasabo Albeely

