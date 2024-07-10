أكبر اختراق حدث في السودان ليس في العمالة المباشرة ، فهذه تتم في وضع سري ، ولكن الاختراق الذي حدث هو في تطبيع الجماهير مع مفهوم العمالة والتصالح معها وكأنها أمر عادي وجزء من المصلحة ،

استطاعت قحت تحويل العمالة لفعل علني يتم الجهر به بل والتبشير بفوائده للمواطنين ، غابت المفاهيم الخاصة بالأمن القومي وضاعت الحساسية في التعاطي مع الخارج وغابت الخطوط الفاصلة بين المصالح الوطنية والأجندات الخارجية وأصبحت الدولة بأكملها مرتهنة للخارج ، مافعلته قحت لايمكن التصالح معه أو تبريره ،

مافعلته قحت يؤهلها لأن تدرس عمالتها كعمالة علنية ومدرسة فريدة في الخيانة، لا دور سياسي لقحت في السودان ، وأفضل مايمكن فعله لغسل خيانتها هو اجتثاثها وكنسها بالكامل .

Hasabo Albeely

