مافعلته قحت يؤهلها لأن تدرس عمالتها كعمالة علنية ومدرسة فريدة في الخيانة
أكبر اختراق حدث في السودان ليس في العمالة المباشرة ، فهذه تتم في وضع سري ، ولكن الاختراق الذي حدث هو في تطبيع الجماهير مع مفهوم العمالة والتصالح معها وكأنها أمر عادي وجزء من المصلحة ،
استطاعت قحت تحويل العمالة لفعل علني يتم الجهر به بل والتبشير بفوائده للمواطنين ، غابت المفاهيم الخاصة بالأمن القومي وضاعت الحساسية في التعاطي مع الخارج وغابت الخطوط الفاصلة بين المصالح الوطنية والأجندات الخارجية وأصبحت الدولة بأكملها مرتهنة للخارج ، مافعلته قحت لايمكن التصالح معه أو تبريره ،
مافعلته قحت يؤهلها لأن تدرس عمالتها كعمالة علنية ومدرسة فريدة في الخيانة، لا دور سياسي لقحت في السودان ، وأفضل مايمكن فعله لغسل خيانتها هو اجتثاثها وكنسها بالكامل .
Hasabo Albeely
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