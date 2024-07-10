القوات المشتركة تمارس حرب نفسية قوية على الجنجويد.

وأريد هنا أن أثير غضب كارهي البرهان وأقول أن يد الممهول الطويلة قد امتدت بالدعم للحركات المسلحة ودفعت لها بسخاء لشراء السلاح والعتاد والدخول عبر ليبيا. هذه معلومة وليست تحليلا.

وبالفعل يبدو من خلال قلم واحد على الأقل من الأقلام الداعمة للمليشيا أن القوات المشتركة تثير قلق الجنجويد بشكل كبير.

Haliem Abbas

