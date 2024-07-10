تأخرت رحلتها الجوية ففازت بـ 5 ملايين دولار

فازت امرأة من بنسلفانيا، مؤخراً، بالجائزة الكبرى مرتين، الأولى من خلال إكمال علاج سرطان الثدي، والثانية من خلال الفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب وقدرها 5 ملايين دولار، وفق «أيه بي سي».

وقالت دونا أوزبورن (75 عاماً) إنها اشترت في يونيو الماضي تذكرة يانصيب من محطة وقود في مقاطعة لانكستر، حيث تعيش في طريق عودتها إلى المنزل من المطار، حيث تأخرت رحلتها مرات عدة لدرجة أنها قررت عدم السفر.

وأضافت إنها أنهت للتو العلاج الإشعاعي، وكانت في طريقها إلى فلوريدا مع ابنتها لزيارة عائلتها:

«تأخرت الرحلة مرات عدة، فقررت العودة إلى المنزل، وبقيت ابنتي وسافرت إلى فلوريدا، لو لم أغادر المطار، لما اشتريت هذه التذكرة أبداً». وأشارت أوزبورن إلى أنها اكتشفت فوزها بينما كانت لا تزال في محطة الوقود، وقالت: «لم أصدق عيني! عدت إلى المتجر وقلت: هل يمكن التحقق من هذا؟. وقال الموظف: إنه صحيح».

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