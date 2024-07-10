هل اعتزل حسن يوسف الفن نهائياً؟.. شمس البارودي تجيب

نفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن تعرض زوجها الفنان حسن يوسف لوعكة صحية شديدة وكونها السبب وراء اعتزاله الفن، منتقدةً من يروج لمثل هذه الشائعات.

وأكدت أن زوجها يتمتع بصحة جيدة، وأنه قرر اعتزال الفن نهائياً حزناً على وفاة نجلهما “عبدالله”، الذي تقترب ذكرى وفاته الأولى، مطالبةً جمهوره باحترام حريته في هذا القرار، بحسب ما نشره موقع “القاهرة 24”.

وأضافت شمس البارودي: “حسن أعلن اعتزاله بسبب حزنه على نجله، وليس بسبب المرض، لكن البعض لا يفهم أننا في حالة حزن، ويصرّون على ترويج الشائعات حول تدهور صحته”.

وشددت على أن الفنان حسن يوسف بصحة جيدة، قائلة: “هو بخير، والحمد لله، ونخرج للزيارات العائلية، ونحاول فعل كل شيء بشكل طبيعي رغم معاناتنا من فقدان ابننا عبد الله، وقررنا أن نعيش حياتنا في هدوء وسكينة، وندعو الله أن يحفظ ما تبقى من أولادنا في عافية وسلام”.

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، لقي عبدالله ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي مصرعه غرقاً، وذلك في قرية بالساحل الشمالي في مصر. ويعد الراحل هو أصغر أبناء الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي. ولديه ثلاثة أشقاء هم: عمر، ومحمود، وناريمان.

وكان عبدالله حسن يوسف البالغ من العمر 35 عاماً، بعيداً عن الأضواء والوسط الفني، كما أنه لم يظهر إعلامياً.

صحيفة الخليج