الشوكولاتة: فوائد صحية لا حصر لها

لطالما ارتبطت الشوكولاتة بمذاقها اللذيذ الذي يجذب جميع الأعمار، لكن هل تعلم أن وراء هذه المتعة حكاية صحية مذهلة؟

وفي هذا السياق، كشف موقع menafn عن فوائد صحية جمة لتناول الشوكولاتة، ومنها:

تحسين صحة القلب، وتوسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم.

تُعزز الشوكولاتة مستويات الكوليسترول “الجيد” وتُقلل الالتهاب.

تعزيز وظائف الدماغ وتقليل تراجع الذاكرة لدى كبار السن.

تشير الدراسات إلى أن تناول 30 جراماً من الشوكولاتة يوميًا أثناء الحمل قد يُفيد نمو الجنين وتطوره.

الامارات اليوم