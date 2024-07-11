رضخت لعائلتها.. ناقدة فنية تكشف دخول شيرين عبد الوهاب إحدى المصحات للعلاج

أكدت الناقدة الفنية مها متبولي أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج في إحدى المصحات بعد المشاكل الأخيرة التي تعرضت لها في الفترة الماضية.

وكتبت مها متبولي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن شيرين دخلت المصحة لتلقي العلاج، استجابةً لطلب شقيقها ووالدتها، الذين ألحا بشدة لإقناعها بأن العلاج هو السبيل الوحيد لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها.

وأضافت أن علاج شيرين جاء وسط مخاوف من محاولة حسام حبيب إخراجها من المستشفى والزج بها مرة أخرى نحو مصير مجهول.

وأوضحت الناقدة الفنية أن قرار العلاج جاء بعد تعرض شيرين لوعكة صحية قاسية نتيجة سلسلة من الإحباطات والخلافات مع حسام حبيب، مما أسفر عن مشاجرة وإصابات وبلاغ في القسم. إلا أن الخسارة الفادحة كانت انهيار شيرين نفسياً، وإلغائها لحفلاتها الخارجية، وتوقف نشاطها الفني لأجل غير مسمى.

وتمنت متبولي أن تتجاوز شيرين أزمتها وتستعيد لياقتها وثقتها بنفسها وتعود لجمهورها وفنها.

صدى البلد