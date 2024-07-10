شاهد بالفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. الفنانة عشة الجبل تعلن عن أغنية جديدة تقول فيها: (ارتكاز قلبي البريدك فجرنو مسيراتك.. أنتونوف شوقك جغمني ودمرني مدراعاتك)

أثارت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو حديث.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الجبلية, في مقطع قصير أرادت من خلاله الإعلان والترويج لعمل فني جديد ستقوم بإطلاقه قريباً.
ودندنت المطربة الضجة بمقطع من الأغنية الجديدة التي تقول فيها: (ارتكاز قلبي البريدك فجرنو مسيراتك.. أنتونوف شوقك جغمني ودمرني مدراعاتك).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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