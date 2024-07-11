كيف يتكلم البعض عن إخلاء بيوت المواطنين وتنفيذ اتفاق جدة في الوقت الذي تواصل فيه المليشيات نهب القرى في الجزيرة وسنار؟

عبارة “إخلاء بيوت المواطنين” تعود لوقت كان فيه شيء اسمه الدعم السريع كقوة شبه نظامية ما تزال تحتفظ بنوع من هيكل وقيادة؛ في وقت لم تتحول فيه بشكل كامل إلى عصابات نهب وسرقة وقتل.

في دارفور تقاتل المليشيات كقبائل يستنفر قادتها الفزع القبلي بشكل علني.

الدعم السريع الذي وقع اتفاق جدة لم يعد موجودا. توجد عصابات إجرامية لا يمكن التفاوض معها أساسا.

حليم عباس

