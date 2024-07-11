كيف تبقى آمنا أثناء الاضطرابات الجوية؟

في الآونة الأخيرة تكررت حوادث الاضطرابات الجوية حيث تتحول رحلة الركاب بغضون دقيقة إلى مآساة، حيث تنتشر الفوضى على متن الطائرة، وأحيانا قد تحدث إصابات وأضرار عدة.

وفي تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، قال باتريك سميث، وهو طيار طيران منذ ثلاثة عقود ويدير مدونة “اسأل الطيار”، في مقابلة أجريت معه إنه يتلقى أسئلة من الجمهور حول الاضطرابات الجوية “كل يوم، طوال الوقت”. وهو يعتقد أنه لا يوجد فهم جيد لماهية الاضطرابات الجوية، وما يمكن أن تفعله وما لا تستطيع فعله، وكيف يتعامل الطيارون معها.

وفي الأسبوع الماضي، عولج أكثر من 30 شخصًا من إصابات بعد أن تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران أوروبا لمطبات جوية أثناء سفرها من إسبانيا إلى أوروغواي.

وفي مايو الماضي، توفي شخص واحد وتم نقل العشرات إلى المستشفى بعد أن واجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية “اضطرابا شديدا مفاجئا” أثناء تحليقها بالقرب من ساحل ميانمار.

ورغم إمكانية وقوع حوادث شديدة، يقول الخبراء إن الطائرات مصممة لتحمل قوى الاضطرابات الجوية، وإن الطيارين مدربون على كيفية الاستجابة لها. وقال خبراء سلامة وطيارين حاليين ومتقاعدين للصحيفةإن هناك بعض أدوات السلامة التي يمكن أن يأخذها الطيارون بأيديهم.

ربط حزام الأمان دائما

يتفق الخبراء على أن أحزمة الأمان هي الملاذ الرئيسي للركاب للبقاء آمنين أثناء الاضطرابات الجوية. وقال حسن شهيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة الطيران، إن الأشخاص الذين لا يربطون أحزمة الأمان يعانون من معظم الإصابات الناجمة عن الاضطرابات الجوية.

وشدد جون كوكس، على أن “العدد الكبير من الركاب الذين يربطون أحزمة الأمان يقلل من احتمالية إصابة جميع من على متن الطائرة”.

وأشار دوج موس، طيار طيران متقاعد ومدرب طيران ومستشار سلامة، إلى أنه يجب على الركاب الالتزام بأحزمة الأمان عند الجلوس، حتى لو لم تكن علامة حزام الأمان مضاءة، لكن يجب عليهم بالتأكيد أن يأخذوا الأمر على محمل الجد عندما يتم إشعاله.

وأضاف: “في كثير من الأحيان، قد يكون الطقس سلسا بالفعل وتكون الإشارة مضاءة، لكن على الأرجح أن هذا يعني أن الطيار لديه سبب لتوقع حدوث اضطراب”.

اختر المقعد المناسب

لن يمنع المقعد الذي تختاره طائرتك من الاصطدام بالمطبات الجوية، لكنه قد يحدد مقدار الحركة التي تشعر بها.

ويقول الطيارون إن من هم في الجزء الخلفي من الطائرة سيتحملون العبء الأكبر من الاضطراب لأن الذيل مصمم للتحرك، بينما ستشعر المنطقة فوق الأجنحة أو أمامهم بأنها أكثر استقرارا.

وقالت كاثلين بانجس، وهي طيارة سابقة ومتحدثة باسم خدمة تتبع الرحلات الجوية FlightAware، إن مقعد النافذة يعد خيارا جيدا للمسافرين الذين يشعرون بالقلق من الاضطرابات الجوية، لأنهم يستطيعون رؤية الظروف الجوية الواضحة من النافذة.

متابعة أحوال الطقس

توفر العديد من التطبيقات للمسافرين تنبؤات جوية وتوقعات للاضطرابات على طول مسار الرحلة.

وقالت بانجس إنها غالبا ما تستخدم هذه التطبيقات عندما تسافر بالطائرة، وتقوم أيضا بالتأكد من المسار الذي ستسلكه الطائرة وما إذا كان هناك تحويل لتجنب سوء الأحوال الجوية.

وقالت: “يمكن للناس أن يتدخلوا في هذه التفاصيل ليشعروا بالمزيد من المعرفة واليقين، إلا أن أن البعض منهم قد يصاب بالمزيد من الذعر”.

تتسبب الاضطرابات الجوية بمطبات هوائية تختلف بشكل كبير في شدتها، ويمكن أن تسبب أضرارًا للطائرة وإصابات للركاب وأفراد الطاقم على متنها – ناهيك عن الخوف والقلق الشديدين بين المسافرين.

والمطبات الهوائية هي الحركة غير المنتظمة للهواء في الجو، تسبب تغيرات غير منتظمة في ارتفاع أو زاوية الطائرة، ما يبدو وكأنه طريق وعرة أو متقلبة تتسبب في قذف الأشخاص الموجودين على متن الطائرة من أماكنهم، لذلك يوصي الطاقم بالجلوس والحفاظ على أحزمة الأمان مروبطة.

يمكن أن يتسبب الضغط الجوي والهواء حول الجبال والجبهات الجوية أو العواصف في حدوث اهذه المطبات، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.

تعد التيارات النفاثة، وهي عبارة عن نطاقات ضيقة من الرياح القوية في المستويات العليا من الغلاف الجوي، سببا شائعا للمطبات أيضًا.

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