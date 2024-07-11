على أنغام عمار الشريعي.. أمسية موسيقية بمهرجان العلمين مع إسعاد يونس

يتيح مهرجان العلمين في دورته الثانية فرصة استثنائية لجمهوره لحضور حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة» تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس. يمكن الحضور من خلال الحجز عبر موقع «تذكرتي»، حيث تُطرح تذاكر الحفل بفئتين: الأولى بسعر 600 جنيه، والثانية VIP بسعر 1500 جنيه، مع الجلوس بحسب أسبقية الحضور. يستمر الحفل لمدة ساعتين من الساعة 10 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

تشمل الحلقة أجواء صيفية ممتزجة بألحان الموسيقار عمار الشريعي، مع تقديم نخبة من إبداعاته الموسيقية. يقود أوركسترا الحفل المايسترو العالمي نادر عباسي، ويُقام الحفل يوم الخميس 25 يوليو الجاري على المسرح الروماني في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة.

سيتضمن الحفل تقديم أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي في الأفلام والمسلسلات مثل «حديث الصباح والمساء»، «زيزينيا»، «رأفت الهجان»، و«هارون الرشيد» وغيرها من الأعمال التي لا تزال في أذهان الجمهور المصري والعربي. يقود الأوركسترا المكونة من 92 عازف وعازفة المايسترو نادر عباسي، ويشارك في تقديم الأغاني النجمان كارمن سليمان ولؤي لأول مرة بشكل أوركسترالي كامل.

ويأتي الحفل ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 تحت شعار «العالم علمين»، ليكون الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، والذي تستمر فعالياته على مدار 50 يوما في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

بوابة الأهرام