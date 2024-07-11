شقيقة مايكل جاكسون تُعلق على فيديو محمد رمضان مع ابنة دنيا سمير غانم وأحفاد السبكي

علقت لاتويا جاكسون، شقيقة النجم العالمي مايكل جاكسون، على فيديو يظهر فيه النجم محمد رمضان مع ابنة دنيا سمير غانم وأحفاد السبكي بقولها “How sweet”.

وأعاد محمد رمضان نشر تعليق لاتويا جاكسون على الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلاً: “لاتويا جاكسون أخت الأسطورة مايكل جاكسون علقت على فيديو أبناء أصدقائي دنيا سمير غانم ورامي رضوان وكريم وخالد السبكي.. يا بختهم”.

أحيا محمد رمضان مؤخراً حفل ختام مهرجان موازين الدولي، الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة في المملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير.

كما طرح مؤخرا أغنية “بمزاجي” عبر عدد من منصات الأغاني المُختلفة بجانب “يوتيوب”. وسبقها طرحه لأغنية “مفيش كدة” من كلمات وألحان أحمد الديزل.

بوابة الأهرام