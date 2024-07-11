لواء البراء بن مالك يحتسب (قصي بشرى اسماعيل قائد لواء البراء بن مالك بولاية سنار)

#إحتساب

قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) صدق الله العظيم

يحتسب لواء البراء بن مالك عند الله تعالى الاخ القائد الشهيد بإذن الله ( قصي بشرى اسماعيل / قائد لواء البراء بن مالك بولاية سنار)

الذي استشهد بمنطقة مايرنو اليوم الخميس 11 يوليو2024م، والذي خلف الشهيد القائد أحمد العوض في قيادة محور سنار .. شهيدا يسلم الراية لشهيد

الله أكبر الله أكبر

إنا لله وإنا إليه راجعون ،،، والله لا تبكيك أعيننا إن الدموع علي الفوارس عار ،، ودعناك الله ي اخوي

و أمان الله منا يا منايا

كلما اشتقت لميمون المحيا ذا البشائر

شرفي تجدينا مثلاً في الناس سائر

نقهر الموت حياة و مصائر

لواء البراء بن مالك