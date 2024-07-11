ما قالته سناء حمد .. كلام سليم وكلام عقل .. لا إشكال في الحوار طالما كان منضبطا بالشرع والمصلحة الوطنية ..

نحن ننتقده عندما يرتبط بالخلل في الأجندة أو في المفاوضين ذوي المصالح الشخصية أو التواطؤ ضد (مكون وطني أصيل) والوهم أن التطوع ببيعه للأجانب أمر سهل ومفيد للبلد. الحوار مثل (العملية الجراحية) يحتاج مسرح وأدوات بمواصفات محددة وطبيب متخصص حاذق .. والخلل في ذلك يكون قاتلا ويستدعي إيقاف العملية!

أنا مؤيد للمحادثات السودانية الاسرائيلية المباشرة فكيف أرفض الحوار مع طرف سوداني .. أكرر (المحادثات) وليس (التطبيع) وهنالك فرق.

مكي المغربي

